Una favola senza più barriere 

Immaginate un bimbo di circa tre anni seduto di fronte ad uno xilofono con la bacchetta in mano. Concentrato, ore ed ore, a cercare di colpire la stecca che dava la nota corrispondente. Con pazienza, ostinazione. In un gesto ripetuto all’infinito, tutta la determinazione di Giovanni Nulchis, classe 2004 di Tortolì, affetto da tetraparesi spastica distonica. Giovanni cresce in una casa che diventa un luogo di stimoli, incontri, relazioni, scambi preziosi. Lui ama chiamarlo “Il mondo di Gio”, un meraviglioso esperimento di condivisione, di rapporti. «Noi, da sempre, abbiamo aperto le porte di casa a tutti, consapevoli che da soli non saremmo stati in grado di seguire nostro figlio, coinvolgendo operatori sanitari, insegnanti, amici, allievi di musica, nonni, zii, cugini. Siamo diventati una grande famiglia, - racconta mamma Paola - per Giovanni non volevamo delle persone che lo accudissero, volevamo delle persone che lo preparassero alla vita».

Insieme

Un lavoro di squadra, nel corso degli anni, una sinergia tra la famiglia, la scuola, Servizi sociali e figure professionali con le quali Giovanni ha stretto dei rapporti d’amicizia profondi. Qualcosa che ricorda una composizione musicale, dove le note fuori tono si mescolano armonicamente con le altre. Giovanni ha concluso il percorso di studi all’Istituto tecnico commerciale di Tortolì, portandosi a casa il massimo dei voti. Il risultato di tante ore di studio e dedizione. «Non ho mai voluto che mi regalassero nulla», precisa.

Maturità

L’esame orale è durato circa un’ora e mezza, di fronte ad una commissione mista e ad un pubblico di circa trenta persone, invitati speciali: gli operatori del centro Aias di Lotzorai, gli educatori, alcuni amici, la famiglia. Si parte con un’immagine, da stimolo per i collegamenti: le donne dell’Assemblea costituente. Con una lavagna alle sue spalle che permette di leggere ciò che lui scrive, insieme ad un sintetizzatore vocale che legge, Giovanni comincia a dimostrare la sua preparazione. Ma è talmente appassionato che abbandona lo scrivere e comincia a parlare con la commissione, affiancato dal suo insegnante di sostegno. «Lo scrivere era troppo lento rispetto al mio pensiero, – spiega Giovanni – non credevo che l’esame andasse così, non me lo aspettavo da me stesso» Un trionfo, il sipario cala sui cinque anni “da favola”. Non ha subito l'esame, l’ha vissuto, quasi gestito. «Lo studio gli ha permesso di viaggiare con la mente, fare progetti», spiega mamma Paola.

