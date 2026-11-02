“Una fantasia moderna”: tributo a Edina Altara 

Un’artista autodidatta che ha attraversato linguaggi, epoche e discipline senza mai rinunciare alla propria libertà inventiva. Dai collage alle ceramiche, dall’illustrazione sino alle collaborazioni importanti come quella con Gio Ponti, la sua fantasia anticipò la modernità e il mondo contemporaneo. Edina Altara, nata a Sassari il 9 luglio del 1898, pittrice, illustratrice, decoratrice e creatrice di moda, è stata una delle figure più originali, e a lungo meno riconosciute, della cultura visiva italiana del Novecento. A restituirne la complessità è “Edina Altara. Una fantasia moderna”, la più ampia e organica mostra dedicata all’artista, che si inaugura sabato alle 11 allo Spazio Ilisso, in via Brofferio 23, a Nuoro. Resterà aperta fino al 2 maggio, ed è curata da Giuliana Altea, con il progetto espositivo di Antonello Cuccu e l’allestimento di Artigianato&Design. L’esposizione ricostruisce per la prima volta l’itinerario creativo di Altara e mette in relazione le discipline da lei portate avanti. Il lavoro è basato sugli studi più recenti, in particolare sul volume che Altea le ha dedicato nel 2025 per Ilisso edizioni, e su quasi vent’anni di ricerche e raccolta di opere condotti dal pronipote dell’artista, Federico Spano.

Autodidatta dall’animo «eclettico», Altara si avvicina all’arte attraverso i ritagli di carta dell’infanzia. Negli anni Dieci esordisce a Milano con collage e giocattoli in cartone, e suscita l’interesse di critici come Margherita Sarfatti e Vittorio Pica. Dal 1918 lavora per numerose riviste e avvia, dopo il matrimonio con l’illustratore Vittorio Accornero, un sodalizio professionale firmato "Edina e Ninon”. La separazione, nel 1934, segna una svolta: Altara, ostacolata dall’ex marito nei rapporti con editori e committenti, si reinventa e sviluppa una produzione di soggetto folkloristico, anch’essa carica di colori e fantasia. Nel dopoguerra arriva la collaborazione con Gio Ponti. Nella mostra nuorese viene dato spazio anche a questo capitolo attraverso arredi, pannelli dipinti, lettere disegnate, ritratti. Tra i pezzi più significativi spicca la porta di casa Lucano, realizzata a Milano nel 1951. In esposizione anche collage, ceramiche prodotte per Lenci e altre ditte, illustrazioni, copertine, cartoline, pubblicità, figurini di moda e dipinti su diversi supporti. A completare il percorso, le che ritraggono l'’rtista in abiti da lei stessa ideati. Nell’esposizione, gli organizzatori hanno voluto evidenziare una Edina Altara che vede l’ornamento non come un’aggiunta superflua, piuttosto come una forma autonoma di invenzione, che raccoglie la capacità di abitare la modernità. Inoltre la sua vicenda racconta le difficoltà incontrate dalle donne nel conquistare spazio e autonomia professionale tra il primo Novecento, il fascismo e il dopoguerra, sino a pochi anni fa quando di Edina e delle sue sorelle, Iride e Lavinia, si faticava persino nel ricordare il nome.

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