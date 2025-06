Una fan si sente male durante il live, polemiche per le parole di Al Bano: «Debora, una cura dimagrante ci starebbe bene. La sto facendo anche io» 

Ha suggerito a una fan che aveva appena accusato un malore di mettersi a dieta. Le parole di Al Bano hanno scatenato polemiche a non finire, in particolare sul web dove è diventato virale un video girato durante il concerto tenuto dal cantante pugliese a Carbonia sabato scorso. L’artista ha fermato la musica quando si è accorto che in mezzo al pubblico c’era una persona che stava male.

Mentre i medici del 119 intervenivano per soccorrere una signora, il cantante (dopo aver appreso che si chiama Debora) ha intrattenuto il pubblico cantando una canzone di Fausto Leali. Ma proprio mentre la donna si allontanava dalla piazza Al Bano ha detto: «Debora, non vorrei aggiungere altro, ma una bella cura dimagrante ci starebbe bene. La sto facendo anche io». Parole che hanno scatenato un putiferio, in particolare sui social, dove il video è stato visualizzato da migliaia di persone. Per la cronaca, la donna si è ripresa immediatamente, ma l’artista è stato duramente criticato per quella frase. Non sono mancate le accuse di body shaming. «Ma come si permette», è la frase più frequente nei commenti sui più importanti social. Ma c’è anche chi difende l'artista.

Il cantante pugliese, superstar della fiera Sulcis Iglesiente Espone, si è esibito davanti a migliaia di persone in piazza Roma. Ieri l’artista ha rilasciato alcune dichiarazioni alle agenzie di stampa. Rispedisce al mittente tutte le accuse.

«L’ironia è il sale della vita – ha affermato Al Bano - ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche clic in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L'importante è che il pubblico non abbocchi facilmente». (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA