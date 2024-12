Una famiglia sotto assedio 

Aveva deciso di colpirla in tutti i modi, lei e la sua famiglia. Ricatti, minacce, pedinamenti, non solo le fucilate contro la casa della ragazzina. Lui adesso è maggiorenne ed è accusato di tentato omicidio e altri reati (insieme ad un coetaneo). Per lei, invece, è finito un incubo. E non basta, perché l’inchiesta della Procura dei minori di Sassari sui fatti avvenuti a luglio nelle campagne di Olbia (una casa bersagliata a pallettoni), dopo l’arresto dei due indagati, potrebbe allargarsi anche ad alcuni adulti. Persone che hanno fornito a dei ragazzi violenti e fuori controllo un fucile con la matricola abrasa. Una follia, in un contesto sociale e familiare di degrado. Grazie a una indagine condotta dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia e della Stazione di Loiri Porto San Paolo, una giovanissima studentessa è stata liberata dalla minacciosa presenza di soggetti che non la facevano più vivere. La parola giusta è liberata, perché per mesi è stata ricattata e minacciata insieme alla sua famiglia.

Il piccolo boss

La storia emerge dall’ordinanza di custodia cautelare del gip del Tribunale dei minori di Sassari. I fatti sono avvenuti in una località dell’hinterland di Olbia e vedono un intero nucleo familiare sotto tiro. Gli episodi descritti si collocano nell’arco di quasi tutto il 2024. Il protagonista, stando agli atti, è un ragazzo che, a un certo punto, decide di pianificare e attuare un prolungato “programma” di violenze psicologiche e minacce. I bersagli sono una adolescente e i suoi familiari che cercavano in tutti i modi di proteggerla. Le fucilate verso la casa delle vittime sono soltanto l’atto più eclatante e pericoloso. Lui non si ferma davanti a niente, dicono le indagini, esercita un certo ascendente sui coetanei ed ha già dato prova di essere capace di reazioni violente. La ragazzina ha la “colpa”, ai suoi occhi, di avere detto basta a una frequentazione che non le andava più, perché lui è insistente, invadente e molesto. La giovanissima studentessa decide di chiedere aiuto ai genitori e alle forze dell’ordine, ed è la sua seconda colpa. Lui si scatena, è lesa maestà. Organizza un ricatto, fa capire che può mettere in cattiva luce la vittima e che lo farà. Forse è un bluff, ma la studentessa vive nell’angoscia, in attesa delle mosse del giovane. La pressione diventa insopportabile, culmina nel raid con fucile e passamontagna. Una storia allarmante alla quale manca ancora qualche capitolo.

