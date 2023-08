Una famiglia per Marroncina e Pezzato 

Ha trascorso un’altra estate chiuso in un canile ma la speranza è che anche lui riesca a trovare una famiglia. Otto (in alto a sinistra) è un bel cane che vive da troppo tempo in un box: ha cinque anni, è vaccinato e ha un carattere buonissimo. Per conoscerlo si può contattare il 3298277492.

Nella foto accanto c’è una meticcia che ha bisogno di una casa: ha un anno, pesa circa venti chili, è stata sterilizzata ed è molto affettuosa. Per avere maggiori informazioni si può chiamare o scrivere al 3924652574.

Nel canile di Sestu anche Bianca aspetta ancora che qualcuno la salvi: è una femmina molto buona, di taglia medio-grande, dallo sguardo dolcissimo. Dopo una vita di maltrattamenti è stata messa al sicuro in un rifugio ma l’ideale sarebbe trovare qualcuno che la ami e la accolga nella propria casa. Per conoscerla si possono contattare i numeri 3385487889-3470787993.

Fratellini

Nelle foto in basso ci sono due cuccioletti di taglia piccola: a sinistra c’è la femmina che di nome fa Marroncina, mentre a destra c’è il piccolo Pezzato. Sono adorabili, amano giocare e si trovano nel sud Sardegna. Per avere tutti i dettagli c’è il numero 3458459215.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA