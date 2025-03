Una famiglia per le sorelline Linda e Gilda 

Linda e Gilda sono due sorelline abbandonate da piccole e arrivate al rifugio in condizioni critiche (foto in alto a sinistra): ora stanno bene e sono pronte per essere adottate. Contatti al 3486995817.

Nella foto in basso a sinistra, invece, c’è uno dei quattro cuccioli (2 maschi e 2 femmine) nati il 10 dicembre. Sono adottabili solo ed esclusivamente come membri della famiglia e con controlli pre e post affido da parte di una volontaria. Verranno affidati chippati, sverminati e vaccinati con obbligo di sterilizzazione. Per info scrivere al 3473419460.

Scomparsi

Il piccolo chihuahua in basso a destra è stato smarrito una settimana fa a Quartu. Ha bisogno di cure e la sua famiglia lo cerca disperatamente. Per qualsiasi informazione si può chiamare il 3911488522.

In alto a destra c’è Achille, un cucciolone di undici mesi smarrito in località Sa Cruxitta, a Pula. È di taglia media, ha una macchia bianca sul petto e quando è scomparso aveva un collare in acciaio. Per segnalazioni 3280382865 oppure 3427461676.

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica è possibile inviare una mail all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

