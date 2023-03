Una famiglia per la piccola Natalia 

L’hanno chiamata Natalia perché quando l’hanno trovata – a pochi giorni di vita, sola e abbandonata – mancavano poco al Natale. Ora è una cucciola di tre mesi e sta bene (foto in alto a sinistra) ed è pronta per l’adozione. Contatti al 3934383298.

Nella foto accanto (in alto a destra) c’è un beagle di nove anni che per tanto tempo è stato costretto a vivere legato con una catena. Serve urgentemente una casa per poterlo ospitare. Informazioni al 3385487889.

In basso a destra c’è uno splendido cane di tre anni, buono e affettuoso. Per conoscerlo chiamare il 3450451566.

In basso a sinistra invece c’è Nerina, una cagnolina di circa 10 anni smarrita vicino a Decimomannu. La sua famiglia la cerca senza sosta: chi ha informazioni può telefonare al 3500153183.

Canili e rifugi