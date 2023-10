Una famiglia per la piccola Giada 

L’hanno trovata a Macchiareddu insieme a una cucciolata composta da cagnolini che erano tutti diversi da lei. Giada (foto in alto a destra), abbandonata nelle campagne, si era unita ad altri piccoli per non restare sola. Così è stata salvata e portata in un rifugio dove aspetta che qualcuno la scelga. Lei ha tre mesi, è di taglia medio-grande e verrà affidata con la prima dose di vaccino e il microchip. Per informazioni scrivere un messaggio al 3385487889. Nella foto accanto ci sono due splendidi cuccioli già pronti per l’adozione. Hanno circa tre mesi e per conoscerli si può contattare il 3298277492. In basso a sinistra c’è Henry, un vero giocherellone ospite da tempo di una struttura a Capoterra. È un cane molto affettuoso che ama correre e fare passeggiate. Per poterlo adottare si può chiamare il 3478121550.

Scomparsa

Nella foto in basso a destra c’è Sky, una cagnolina che si è sfilata il guinzaglio ed è scappata da via Barbagia tra Quartucciu e Selargius. L’ultimo avvistamento è del 29 settembre in via Mandas a Quartucciu. La raccomandazione della famiglia è di non inseguirla perché Sky è molto timida e ha paura, se qualcuno cercasse di prenderla continuerebbe a scappare. Per segnalazioni contattare i numeri 3205712195 – 3385487889 – 3470787993.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA