Una famiglia per Kali e Paullino 

Non ha neppure un nome il cagnolino nella foto in alto a destra. Si trova a Uta e vive per strada. Per ora alcune persone si occupano di lui portandogli cibo e acqua ma ha bisogno di una casa. Contatti al 3460516464.

Mici

Nelle due foto in basso ci sono due gatti che cercano una famiglia. A sinistra Kali, femmina sterilizzata di 4 anni, a destra c’è Paullino, maschio sterilizzato di 2 anni a pelo lungo. Entrambi verranno dati in adozione con modulo di pre-affido e trattamento antiparassitario. Per avere informazioni si può chiamare il 3470423331.

Smarrito

In alto a sinistra, invece, c’è Jack, maschio amstaff di 7 anni, scappato dalla sua casa a Geremeas. Per segnalazioni contattare il 3283366213.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall’associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l’indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.