Una famiglia per il piccolo Leo 

Non ha un nome e da due anni vive all’aperto, senza un riparo: è il cane nella foto in alto a sinistra, un meticcio buonissimo cresciuto da una famiglia e per il quale, all’improvviso, tutto è cambiato. Sa andare al guinzaglio e riportare la palla e ha bisogno di qualcuno che gli dia finalmente una casa in cui vivere. Per informazioni contattare il numero 3453946360. Nella foto accanto, in alto a destra, c’è Henry, un cane adulto davvero molto bello che si trova in un rifugio della provincia di Cagliari. È di taglia medio grande ed è molto affettuoso. Per conoscerlo, si può chiamare il 3478121550. In basso a sinistra, invece, c’è il piccolo Leo: uno scricciolo di un anno e mezzo dal carattere molto buono, al quale piace giocare e fare lunghe passeggiate. Vive a Cagliari e per saperne di più si può scrivere un messaggio al numero 3385487889.

Smarriti

In basso a destra ci sono Lulù e Rio, due cani scappati dalla loro casa nella zona di via Bie e Mesu nella periferia di Selargius e mai ritrovati. La loro famiglia li cerca da giorni ma purtroppo senza nessun successo. Chiunque li abbia visti o abbia qualche informazione può contattare il numero 3482769466.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

