Una famiglia per il piccolo Dorian 

Una nuova famiglia per il piccolo Dorian. Il cagnolino nella foto in alto a destra ha solo nove mesi, è di taglia piccola e ha un carattere buonissimo. Si trova in stallo e per lui serve un’adozione con la massima urgenza. Per informazioni chiamare il numero 3805177144.

In coppia

Nella foto accanto c’è Menta, una splendida cuccioletta che insieme alla sorellina Liquirizia aspetta da alcuni mesi di trovare una casa. Vivono entrambe nel rifugio Amici degli animali che si trova a Gonnosfanadiga e possono essere adottate insieme o singolarmente. Per conoscerle si può contattare il 3486995817.

In basso a destra c’è uno splendido cane nato da un incrocio con un pitbull. È affettuoso e dolcissimo e verrà affidato solo a chi vorrà adottarlo come animale da compagnia e non per fare la guardia. Chi fosse interessato può chiamare o scrivere un messaggio al 3335942301.

Micia

Infine c’è Elsa, la bella gattina nella foto in basso a sinistra: è una micia molto affettuosa e giocherellona che può vivere in appartamento. Si trova a Capoterra e per conoscerla si può contattare il 3478121550.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l'indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita anche una foto.

