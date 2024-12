Una famiglia per il gatto Garfield 

Potrà restare nella casa in cui è cresciuta al massimo fino alla fine dell’anno, poi la cagnetta nella foto in alto a sinistra dovrà andare via perché la sua proprietaria è molto malata e non può più prendersene cura. Per lei, nata da un incrocio con un segugio otto anni fa, molto dolce e affettuosa, si offre anche un percorso educativo gratuito con un’educatrice. Informazioni al numero 3401779200.

Anche il cagnolino nella foto accanto è rimasto solo e se non dovesse trovare una famiglia finirà in un canile. Ha solo cinque mesi ed è di taglia medio-piccola. Per saperne di più contattare il 3478537018. In basso a destra c’è Pit, uno degli ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga che da tempo aspetta di essere adottato. È molto affettuoso e giocherellone e per conoscerlo si può scrivere o telefonare al 3486995817.

Nella foto accanto (in basso a sinistra) c’è Garfield, uno splendido micio color miele, un po’ timido ma molto affettuoso che vive in una colonia. Contatti al 3450067133 oppure al 3471444351.

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica su cani e gatti da adottare, smarriti o ritrovati è possibile inviare una mail. Questo l’indirizzo al quale scrivere: amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

RIPRODUZIONE RISERVATA