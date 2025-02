Una famiglia per il dolcissimo Balù 

È un cucciolotto di tre mesi e ama giocare. Balù (nella foto in alto a sinistra) ha un carattere dolcissimo ed è di taglia media: vive in un rifugio a Quartu e verrà affidato già vaccinato e microchippato. Per conoscerlo si può chiamare i numeri 3283661490 oppure 3939084889. In basso a sinistra invece ci sono Licia e Sofia, due splendide meticce di circa nove mesi che si trovano in una struttura di Capoterra. Possono essere adottate insieme oppure singolarmente. Tutte le informazioni al 3478121550.

Abbandonato

Nella foto accanto (in basso a destra) c’è un simil maremmano che è stato abbandonato da cucciolo in una campagna. Ha sei mesi, è di taglia medio-grande ed è già vaccinato e chippato. Ha davvero bisogno di una famiglia. Per saperne di più c’è il numero 3478537018.

Infine c’è Steffi, una cagnolina dolcissima e molto timida che avrebbe tanto bisogno di una famiglia pronta a darle amore e sicurezza. È di taglia media e ha solo cinque mesi. Le volontarie che se ne occupano sperano di poterle trovare subito una casa per evitare che cresca in un box. Si trova a Cagliari e per avere informazioni c’è il numero 3385487889.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

Per inserire annunci nella nostra rubrica è possibile inviare una mail all’indirizzo amicianimali@unionesarda.it. È gradita una foto.

