Una famiglia distrutta: «Aiutateci a trovare chi ha investito papà» 

Gli ultimi abbracci li aveva dati soltanto qualche giorno fa. Li aveva stretti tutti forte i suoi parenti e amici, Ignazio Casula nel giorno del Memorial organizzato nella palestra della Ferrini in via Pessina, per ricordare il suo adorato figlio Mattia, ucciso da un brutto male l’anno scorso. Mai avrebbe potuto pensare, il 61 enne carpentiere, che un destino beffardo la sera di giovedì, si sarebbe portato via anche lui, lasciando una moglie e altri quattro figli nel dolore più profondo.

La vita di Ignazio Casula è finita giovedì sera, lungo la statale 197, travolto da tre auto mentre attraversava per andare a comprare carciofi. A poco più di un chilometro dallo svincolo per Furtei. Falciato prima da un pickup Mitsubishi, poi da altre due auto, di cui una fuggita.

L’appello sui social

Ed è a questa che i figli dell’uomo adesso stanno dando la caccia. Sui social hanno condiviso un post con tanto di foto di un modello simile del veicolo che avrebbe investito il padre: «Chiediamo a quanti più possibile di condividere e far girare questo modello di auto. È stato dimostrato corrispondere al modello di auto pirata che ha investito nostro padre giovedì alle 17,30 circa, tra Furtei e Sanluri. L’auto ha danni nel lato sinistro a livello del faro anteriore e del paraurti come si deduce dai pezzi che sono stati ritrovati nel luogo dell’incidente». Per questo, «carrozzieri, meccanici, autodemolizioni e rivenditori di cambi auto, sono stati già contattati e informati dalle forze dell’ordine. Anche i video delle telecamere locali e dell’hinterland sono adesso passati al setaccio. Grazie a tutti quelli che ci vorranno aiutare e che sono vicini al nostro dolore».

Il ricordo

Poco prima il figlio Marco aveva ricordato il suo papà con un toccante messaggio. «Ciao Igni, come mi piaceva chiamarti» ha scritto, «tu non eri solo un padre ma un amico con cui potevo ridere e scherzare senza nessun problema. Il nostro rapporto era invidiato da tutti. Ti hanno portato via così, in un niente, è crudelmente assurdo tutto questo ma ti faremo giustizia e troveremo chi è scappato via. Questi anni non siamo stati tanto fortunati e la vita ci ha riservato degli orrori e delle ingiustizie. Ora starai già facendo qualche scherzo con Matty. Stai sicuro che mi mancherai papino mio. Saluta Matty e veglia su di noi».

Tragedia senza fine

Nell’ultimo anno infatti il destino si è accanito in modo crudele su questa famiglia. Mattia era morto a novembre del 2023 a 28 anni, dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Una lenta via crucis tra speranze e cadute. Mamma Fausta si era trovata ad affrontare il dolore più grande ma sempre con il sostegno del marito che adesso invece è costretta a piangere.E proprio per Mattia la famiglia aveva organizzato sabato scorso il primo Memorial “Umili e decisi”. Era così orgoglioso papà Ignazio di poterlo ricordare in questo modo, con delle esibizioni di sport da combattimento per riuscire a raccogliere fondi per l’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi. Per chi nella vita, lotta e ha lottato.Gli volevano bene tutti a quest’uomo buono e generoso. Come ricordano i vicini di Sant’Isidoro, dove la famiglia ha vissuto fino a qualche tempo fa. «Era una persona bravissima» raccontano. «Avevano già sofferto tanto con la morte del figlio e adesso quest’altra tragedia».

Il corpo di Ignazio Casula è all’istituto di medicina legale dell’ospedale Brotzu in attesa dell’autopsia. Soltanto dopo la moglie Fausta e gli adorati figli potranno organizzare i funerali.

