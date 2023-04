Una falesia attrezzata per l’arrampicata 

Una falesia attrezzata per le arrampicate, con vista suggestiva su Gonnesa e dintorni.

È “Superquartz”, la parete di Monte San Giovanni a cui ha lavorato Maurizio Oviglia, pionere dell’arrampicata in Sardegna, alpinista, scrittore. Dopo un’assidua frequentazione delle pareti rocciose di monte San Giovanni già negli anni Ottanta, Oviglia è tornato ad occuparsi di questa parte di Iglesiente, attrezzando la parete di monte San Giovanni. Dal primo approccio alla conclusione delle scorse settimane è trascorso circa un anno. «È stato un lavoro impegnativo per l’eccezionale durezza della pietra, oltre alla quarzite è presente anche il silicio - dice Maurizio Oviglia - quante punte rotte per riuscire a completare il lavoro ma l’importante è il risultato». Per l’inaugurazione della parete sono arrivati tanti appassionati anche da Cagliari, Superquartz (così come altre nuove pareti chiodate dell’Iglesiente) finirà nella prossima guida di Oviglia “Pietra di Luna”, tradotto in inglese e tedesco, con un enorme successo tra gli appassionati nelle edizioni precedenti.

Una parete attrezzata a metà strada tra Gonnesa e il villaggio minerario di Normann si candida ad essere un sicuro richiamo per chi ama la disciplina dell’arrampicata. Superquartz, la prima della serie nel Monte San Giovanni, potrebbe non rimanere un’esperienza isolata e aprire la strada a nuove pareti chiodate. «Proseguendo per questa direzione verso Gonnesa, ci sono altre zone molto interessanti», dice l’alpinista. Un’attività che muove molti appassionati, anche dai paesi europei, potrebbe diventare uno stimolo per il turismo attivo coniugando l’arrampicata con le bellezze del territorio. «Questa zona ha delle enormi potenzialità - aggiunge - con il mare a due passi ha tutte le carte in regola per diventare un paradiso dell’arrampicata. Sarebbe l’ideale per allungare la stagione turistica: se escludiamo luglio e agosto a causa del caldo eccessivo, per il resto dell’anno si può praticare senza problemi». Possibili risvolti di visitatori che non sono passati inosservati. «Mi hanno già contattato imprenditori turistici della zona - conclude - chi lavora nel settore conosce le potenzialità di queste attività». Per il futuro Oviglia non esclude altri percorsi attrezzati nelle falesie in zona.

