Una esposizione in ricordo del medico storico delle famiglie 

Ad Austis, la Croce Verde celebra attraverso una mostra nella sede di via Roma, la figura del dottor Raffaele Marcello, storico medico locale e a Teti, scomparso nel 1968.

In ricordo dello specialista, pioniere per decenni della chirurgia ambulatoriale sul territorio, un patrimonio fra libri, strumentazione chirurgica e altro materiale documentario, acquistato dalla Croce Verde nel 2005 e ora visitabile per tutto il mese di settembre (il sabato dalle 17 in poi) e nei giorni 21 e 22 in occasione di Cortes Apertas.«Abbiamo voluto organizzare questa mostra per ricordare un grande cittadino, che ha dato tanto alla nostra comunità e al territorio, spendendosi per il bene comune», dice Vincenzo Sotgiu, presidente della Croce Verde.Gli fa eco Maria Fadda, segretaria dell’Associazione e curatrice della mostra: «Siamo soddisfatti del lavoro di ricerca e allestimento. Si tratta di un’esposizione che partendo dalla storia familiare del dottore, ne traccia poi per il percorso di studi e la carriera, fino al rientro a casa nel 1918». (g. i. o.)

