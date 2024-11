Una escursione contro i roghi 

La prevenzione degli incendi si fa percorrendo i luoghi colpiti dalle fiamme. Dai sindaci della valle del Tirso e dall'impegno del sindaco di Orotelli, Tonino Bosu, parte la volontà di mettere in campo le azioni per la prevenzione degli incendi estivi. Per questo, domenica si è tenuta la manifestazione-escursione sui resti del rogo estivo che ha ridotto in cenere 500 ettari a sud del paese.

«Ho negli occhi ancora il fumo nero di luglio - ha detto Bosu - ancora, nei luoghi istituzionali dove si assumono le decisioni, non si avverte la necessità di affrontare il tema della prevenzione del fuoco. Occorre prevenire oggi». Alla camminata erano presenti il Cai Nuoro e Ogliastra, con i presidenti Tonino Ladu e Nicola Secchi, Matteo Marteddu di Cai Sardegna, con l’adesione del Presidente nazionale Antonio Montani, soci di Orotelli e diversi paesi della Barbagia, associazioni culturali, l’associazione “Su Golostiu” di Bitti.

Davanti a loro ha parlato anche Mattea Pittalis, titolare dell'azienda devastata dal rogo, con la perdita di oltre 350 pecore: «Occorre partire dalle scuole per far capire quanti danni e quanta distruzione di ambiente e di civiltà porta il fuoco. Questo argomento riguarda tutti, nessuno escluso». «Una giornata che ha portato alla richiesta di azioni mirate di prevenzione, moderne, con tecnologie di cui già si dispone, e coordinamento vero, non con segnali di fumo da un luogo all’altro. Oggi, non domani. Per capire bisogna incrociare lo sguardo dei giovani allevatori che hanno perso tutto», dice Matteo Marteddu del Cai.

RIPRODUZIONE RISERVATA