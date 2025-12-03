Una due giorni dedicata a sa pompia 

A Siniscola due giorni di eventi dedicati all’agrume simbolo, ovvero “sa pompia”. Organizza la Pro Loco Siniscola Aps, guidata da Giacomo Dalu, che propone un’iniziativa di ampio respiro, in programma il 6 e 7 dicembre, col patrocinio della Fondazione di Sardegna e della Rete d’imprese La Caletta e il sostegno del Centro studi Luigi Oggiano, dell’istituto Oggiano, e del comprensivo 1 e 2.

«Prentziande Sa Pompia” non è solo una celebrazione, ma una piattaforma strategica per approfondire gli aspetti botanici e agronomici del frutto tipico, evidenziare le potenzialità economiche e occupazionali, incoraggiare la nascita di nuove attività imprenditoriali», viene spiegato. Ospiti artigiani, produttori, ristoratori e associazioni culturali. Interverranno al dibattito Franck Curk, dell’Università di Montpellier, Gianni Nieddu, Università di Sassari, Franco Fronteddu, Simona Tidu e Claudio Secchi.

