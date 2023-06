Una due giorni con 15 concerti  

Anche Casa Olla celebra la Festa della musica. Nel suggestivo spazio in via Porcu si alterneranno 15 tra gruppi e artisti singoli. Oggi dalle 19.30 si esibiranno sul palco Giuseppe Pes, Mamma Ranka, Capo de Magi, Livers Gone e Fabula. Domani invece, alla stessa ora, toccherà a Emoyeni Jazz Band, Ginonaressi Jazz, Orange Peel, Bat on’s Roots e i Dentro e Fuori. L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati per cui è opportuno prenotare chiamando il numero 3482128551.

La Festa della musica è uno degli appuntamenti più importanti di Casa Olla che nel periodo immediatamente successivo al lockdown aveva organizzato un primo incontro con tanti artisti che si erano susseguiti con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i loro colleghi del settore della musica che erano stati i più penalizzati dal Covid.

