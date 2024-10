Una doppietta da urlo: Fischnaller sfata il tabù “Vanni Sanna” 

Torres 2

Perugia 1

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zambataro (28’ st Zecca), Giorico (17’ st Brentan), Mastinu, Guiebre; Varela (40’ st Goglino), Diakite (28’ st Nanni), Fischnaller (40’ st Masala). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Liviero, Scotto, Idda, Casini, Antonelli. Allenatore Greco.

Perugia (3-4-2-1) : Gemello; Leo (38’ st Marconi), Plaia (31’ st Bacchin), Giraudo; Mezzoni, Bartolomei, Torrasi, Lisi (31’ st Viti); Ricci (18’ st Seghetti), Matos (38’ st Polizzi); Montevago. In panchina Yimga, Albertoni, Angella, Giunti, Di Maggio, Palsson, Squarzoni, Souare. Allenatore Zauli.

Arbitro : Pezzopane di L’Aquila.

Reti : pt 25’ Fischnaller; st 23’ Lisi (r), 33’ Fischnaller.

Note : ammoniti Guiebre, Plaia, Fischnaller, Seghetti.

Sassari. Il tabù è sfatato. La Torres “espugna” il Vanni Sanna dopo due mesi: 2-1 sul Perugia. Doppietta di Fischnaller, che apre e chiude un match non semplice contro gli umbri caricati dall’arrivo del nuovo tecnico Zauli. La vittoria consolida il secondo posto della squadra sassarese.

Primo tempo

Contropiede Torres con sgroppata di Fischnaller ma poi Mastinu anziché tirare serve troppo profondo a sinistra per Guiebre. Al 10’ su punizione incrocia di testa Plaia: palla fuori non di molto. Perugia pericoloso ancora su calcio piazzato: corner da destra al 17’ e Matos di testa manda la palla fuori di un metro. La Torres passa al 25’: Guiebre a sinistra accelera e crossa, in mezzo all’area c’è Fischnaller che è implacabile. Gli umbri provano a reagire e conquistano diverse punizioni sulla trequarti: al 39’ Bartolomei calcia direttamente in porta, Zaccagno si salva sul tiro angolato.

Secondo tempo

Nella ripresa gli ospiti prendono campo. Al 52’ palla per Montevago che, pur controllato da Dametto, riesce a girarsi, a entrare in area e a calciare ma il diagonale è largo. Contropiede Perugia al 55’ su palla rubata a Giorico, va via Montevago ma Fabriani è strepitoso nella chiusura. Al 67’ l’arbitro concede il rigore per un contatto veniale tra Mercadante e Montevago: trasforma Lisi che spiazza Zaccagno. Pareggio. Ci pensa Fischnaller a riportare in vantaggio la Torres: al 78’ dalla trequarti avanza e calcia potente a filo d’erba verso l’angolo destro. All’87’ bell’azione rossoblù ma Nanni spreca in area calciando male. Subito dopo accelerazione di Zecca che dal fondo effettua il traversone ma viene rimpallato dalla difesa.

