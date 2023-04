Una doppia Randonnée da 600+600 chilometri 

È stata presentata ieri mattina la Randonnèe 6₊6 Ajò Sardegna, che dal giovedì a domenica attraverserà tutta l’Isola. Luca Bonechi di Bike Rando ha spiegato: «l’evento che partirà da Dorgali fa parte de “L’Italia del Grand Tour”, realizzato dall’ARI (Audax Randonneur Italia). Gli iscritti sono 175 da 17 paesi, tra cui quattro ciclisti sardi». Al completamento di ognuna delle due Randonnèe sarà rilasciato ai partecipanti un “brevetto”: «Saranno due: sud e nord, da 600 chilometri ciascuno, con un riposo a Dorgali. Il brevetto è diviso in tappe: ognuna ha un punto di controllo informatizzato. La prima parte da Dorgali per arrivare a Belvì ed è la più complicata. Le tappe sono da 80/100 chilometri ciascuna. Per ognuna è indicato il grado di difficoltà. I check point sono tarati ad una velocità minima di 15 km/h e massima di 28, soste comprese. Se un ciclista sfora il cancello, lo recupera nel successivo; ne può sforare al massimo uno. Servirà per qualificarsi per la Paris-Brest-Paris, “l’olimpiade delle Randonnèe”, ogni quattro anni».

Oltre la &+6 c’è un progetto per rendere permanenti questi percorsi: «Divisi in quattro quadranti, toccheranno anche parti del territorio non coinvolte in questo evento». Mauro Murgia, presidente di Sardinia Ride: «Vogliamo dare l’opportunità ai turisti di compiere questi percorsi, sia in maniera lenta che più veloce».

