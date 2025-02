«Una doppia fermata dei bus sulla provinciale 56» 

Non c'è due senza tre, questa volta sono otto. Le volte che il sindaco di Talana Christian Loddo ha segnalato alla Provincia la necessità di mettere in sicurezza la fermata dell'Arst a Sant'Efisio sulla strada provinciale 56 con la richiesta di istituire una doppia fermata al chilometro cinque. «Facendo seguito alla pregressa richiesta del 23 dicembre 2024, è spiacevole notare che la stessa non ha sortito alcun effetto», si legge nell'ultima missiva indirizzata all'amministratrice straordinaria della provincia Ogliastra nella quale il sindaco ripercorre ancora una volta le svariate richieste di intervento. La prima segnalazione di messa in sicurezza della fermata dell'Arst risale a luglio 2022. Questa infatti è raggiungibile solo a piedi per circa un chilometro. Ogni giorno studenti e pendolari sono costretti ad attraversare la carreggiata in una strada molto pericolosa. Una nuova fermata al chilometro 5 permetterebbe di raggiungerla in sicurezza. Su questa soluzione c'è il benestare dell'assessorato ai trasporti e dell'Arst. Un sopralluogo, un perizia, un progetto. Sulla carta. Loddo rivolgendosi all'amministratrice chiede risposte. «Inutile richiamare l'estrema pericolosità del tratto stradale, già per sette volte evidenziata» scrive. (f. me.)

