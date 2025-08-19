VaiOnline
Stampace.
20 agosto 2025 alle 00:14

Una donna scippata in piazza del Carmine in pieno giorno 

Ancora un episodio di criminalità in piazza del Carmine: ieri attorno alle 13 una donna è stata scippata da un giovane. Secondo i primi accertamenti la vittima è stata raggiunta da uno sconosciuto che ha afferrato la borsa, per poi fuggire a piedi. Una scena avvenuta mentre c’erano altre persone. C’è chi si è messo a correre per inseguire lo scippatore, ma senza fortuna.

Sotto choc la donna poi sentita dai carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Sono stati ascoltati anche i testimoni, nella speranza di avere un identikit del giovane. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere un algerino. Da piazza del Carmine, come ha raccontato sui social uno dei testimoni, sarebbe passato in via Crispi per poi raggiungere il Largo e sparire nel nulla.

In queste ultime settimane stanno aumentando gli episodi di micro criminalità tra piazza del Carmine e piazza Matteotti. Non soltanto quando cala il sole ma anche durante il giorno, come avvenuto ieri. Qualche giorno fa c’è stato anche il ferimento, con una coltellata, di un giovane algerino: per fortuna non ha riportato gravi ferite. I poliziotti sono alla ricerca dell’aggressore. (m. v.)

