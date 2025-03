Una donna dell’anno tutta famiglia, casa e lavoro 

La donna dell’anno scelta dal Cif di Lanusei è una segretaria comunale per sua stessa ammissione tutta casa, famiglia e lavoro. Perché tempo per fare altro - dice lei - non ce n’è. Maria Grazia Mulas, primo incarico da vincitrice di concorso all’allora Provveditorato agli studi di Nuoro e oggi con il dovere di far funzionare la macchina burocratico-amministrativa del Comune di Tortolì, sorride mentre Ester Prevedello, presidente del Centro italiano femminile di Lanusei, le porge la pergamena e recita la motivazione alla base del premio.

Per l’occasione c’era la Lanusei migliore, nell’aula magna del seminario vescovile di via Roma. Ad ascoltare - per la Giornata internazionale della donna - le relazioni del consigliere regionale Salvatore Corrias, dell’avvocata e consigliera comunale Bettina Pisanu, di Maria Tegas, vice del sindaco di Lanusei Davide Burchi. Ospite il sindaco di Tortolì Marcello Ladu, onorato di avere una segretaria come Maria Grazia Mulas «che - ha detto - ho corteggiato a lungo affinché assumesse l’incarico».

Durante la serata - coordinata da Gemma Demuro, anch’ella avvocata - c’è stato spazio per ricordare le donne migliori di Lanusei. D’obbligo una citazione per Francesca Uleri, 33 anni, ricercatrice universitaria che onora il proprio paese.

