«Una donna come vice e presto nominerò la Giunta comunale» 

«Il ruolo del vice sindaco sarà assegnato a una donna sulla base delle preferenze e delle competenze. In tempi brevissimi formerò anche la nuova giunta comunale. Il primo Consiglio sarà il 27 giugno». Il sindaco di San Gavino Stefano Altea che ha incontrato il predecessore Carlo Tomasi per il passaggio delle consegne e la consegna della fascia tricolore. Dall’incontro con l’ex assessore ai servizi sociali Bebo Casu è emerso un confronto sulle tante situazioni di disagio presenti in paese.

Intanto è già iniziato il toto-assessore, sulle nomine peserà anche il consenso elettorale: l’avvocato Simone Angei è il più votato in assoluto con 319 preferenze, è arrivato a 305 voti il cardiologo Fabio Orrù, la candidata più votata con 252 preferenze è stata Emanuela Cruccu, specializzata nell’ambito dei beni culturali e dell’arte, seguita dall’avvocatessa Rachele Carrisi con 203 voti e dall’atleta Claudia Pinna con 191.

Dal nuovo Consiglio comunale restano fuori diversi ex assessori uscenti come Giusy Chessa e Libero Lai, mentre saranno all’opposizione con Bebo Casu e Nicola Ennas, l’ex assessora Silvia Mamusa e i consiglieri uscenti Nicola Orrù e Angela Canargiu. Non solo, perché i dati sull’affluenza dicono che alle Amministrative c’è chi ha preferito non votare andando al seggio solo le Europee. Tra loro c’è anche l’ex assessore Paolo Onnis: «Non ho preso la scheda per le Comunali perché non mi sono sentito rappresentato da nessuna delle tre liste». ( g. pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA