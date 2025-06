Una donna all’ospedale, il figlio nei guai  

Operazione antidroga a Muravera col recupero di una piantina di cannabis e con l’arresto di un giovane del posto, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A far scattare il blitz è stata una segnalazione ai carabinieri di Muravera e della Compagnia di San Vito da parte del personale medico dell’ospedale San Marcellino, dove una pensionata era stata accompagnata d’urgenza. La donna era arrivata al Pronto soccorso avvertendo uno strano malessere: dopo essere stata sottoposta a lavanda gastrica, i medici hanno ipotizzato che avesse ingerito accidentalmente una sostanza riconducibile all’hashish.

Sulla base di questi elementi, i militari, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, sono intervenuti presso l’abitazione della pensionata, facendo scattare una perquisizione che ha consentito il recupero di135 grammi di marijuana, 7,8 grammi di hashish, una piantina di cannabis coltivata in una piccola serra artigianale, dotata di impianto di illuminazione e ventilazione. E, ancora, un bilancino di precisione, materiale per, materiale per il confezionamento delle dosi e 345 euro.

Il figlio della donna, Marco Lai, è finito agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima fissata per oggi in Tribunale di Cagliari. (r. s.)

