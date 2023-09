Una donna alla guida della Digos 

La Questura di Oristano ha una nuova dirigente. Federica Sanna, commissario capo, dirigerà la l’ufficio Digos. È stata nominata dal questore Giuseppe Giardina, proviene dal Caip di Abbasanta dove ha svolto il suo primo incarico alla scuola di addestramento. Laureata in Giurisprudenza nel 2016 con una tesi in diritto penale e criminologia, nel 2019 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Poi ha superato il corso di formazione per commissari della Polizia di Stato, durante il quale ha conseguito il master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” con una tesi in criminologia. Adesso inizia la nuova avventura alla Questura oristanese.

