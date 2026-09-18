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Sant’Antioco.
19 settembre 2026 alle 00:25

Una donna alla Capitaneria di porto: arriva il tenente colonnello Cusmai 

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Cerimonia di avvicendamento al comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco, con il passaggio di consegne tra il comandante uscente Fabio Vaccaro, che lascia dopo 4 anni di servizio, e il tenente di vascello Giulia Cusmai, che ha assunto il nuovo incarico, alla presenza del direttore marittimo di Cagliari, il capitano di vascello, Paolo Marzio. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili, politiche e religiose del territorio. A Vaccaro per il lavoro svolto e per l’attenzione riservata, durante il suo mandato, alle principali questioni riguardanti l’isola sono andati i ringraziamenti da parte dei presenti. Tra queste, particolare rilievo ha assunto la vicenda del canale navigabile di Sant’Antioco. Fu, infatti, Vaccaro ad accogliere la proposta di deliberazione avanzata dall’amministrazione comunale e a firmare l’ordinanza che consentì la navigazione in deroga all’interdizione allora vigente. Una decisione che contribuì ad avviare un percorso istituzionale culminato con il ripristino della navigabilità del canale, oggi in fase di completamento. Con l’insediamento della tenente di vascello Giulia Cusmai si apre ora una nuova fase. Alla nuova comandante è stato rivolto l’augurio di buon lavoro, con l’obiettivo di proseguire il rapporto di collaborazione intrapreso nel tempo tra Circomare Sant’Antioco, le amministrazioni e istituzioni locali, nell’interesse della comunità e del territorio.

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