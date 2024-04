Una donna aggredita salvata da un militare libero dal servizio 

La scia di violenze nella zona del porto di via Roma non si ferma. Questa volta, la sera di Pasquetta, solo il pronto intervento di un carabinieri fuori servizio ha impedito che una donna venisse rapinata dopo un’aggressione. E il militare ha rischiato molto: un algerino, armato di coltello, per guadagnarsi la fuga ha cercato di colpirlo. Il successivo arrivo dei colleghi ha permesso di bloccare il cittadino straniero e arrestarlo per resistenza e minacce aggravate, mentre il complice si era già allontanato. Mohamed Aziz Djmoui, 34 anni, ieri mattina è stato processato per direttissima: dopo la convalida, il giudice ha concesso all’uomo (assistito dall’avvocato Simone Sanna) i termini a difesa. Djmoui è tornato in libertà in attesa della prossima udienza.

Il coraggio

Alla fine quanto accaduto lunedì attorno alle 19 si è concluso fortunatamente senza feriti ma con molta paura per la vittima dell’aggressione, una donna, probabilmente per una tentata rapina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia e della stazione di Villanova, intervenuti in aiuto del collega, un primo cittadino algerino si è avvicinato a una donna in piazza Matteotti. Probabilmente l’ha minacciata e lei ha urlato. Un brigadiere capo del radiomobile, in quel momento libero dal servizio e a passeggio con la famiglia, ha sentito le richieste d’aiuto e non ha esitato un istante. Ha raggiunto l’aggressore, affrontandolo. A quel punto è intervenuto un secondo uomo, e c’è stata una breve colluttazione. Mentre il primo cittadino straniero si è allontanato, l’altro ha minacciato il carabiniere che intanto aveva avvisato la sua centrale operativa.

L’arma

Djmoui, secondo le accuse, a quel punto si è diretto verso piazza del Carmine sempre seguito dal brigadiere capo e a un certo punto ha tirato fuori un coltello, tentando di colpire il militare che ha schivato i fendenti. Pochi istanti dopo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno bloccato il 34enne. Su disposizione del pm di turno è stato disposto l’arresto, poi convalidato ieri mattina nel processo per direttissima. Per la vittima, sotto choc, una serata di Pasquetta da dimenticare. (m. v.)

