Una donna accoltella il compagno 

Una discussione al rientro a casa nella notte, fra i due scoppia una lite. Poi, lei, si arma di un coltello da cucina e la lama raggiunge il convivente alla gamba sinistra. Arrivano i carabinieri, lui finisce in ospedale; lei viene denunciata a piede. Il ferito guarirà in 15 giorni. La ferita è stata superficiale tanto che l’uomo è stato accompagnato in ospedale in codice giallo. Ma poteva andare peggio: per caso la lama non lo ha raggiunto in parti vitali. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della stazione e del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu che agiscono sotto le strette direttive del capitano, Pietro Lucania. Gli inquirenti hanno raccolto il racconto della donna e alcune testimonianze: l’accaduto sarebbe unicamente legato a futili motivi. Sotto accusa è finita Maddalena Piga, 51 anni, casalinga, accusata di lesioni nei confronti del convivente Gianluca Monni, 50 anni, operaio.

In centro

Tutto è accaduto verso le tre della notte in una abitazione della via San Giovanni, nell’abitato di Maracalagonis. Secondo una prima ricostruzione, i due avrebbero trascorso le ore precedenti fuori casa, rientrando sul tardi. Una volta nell’abitazione sarebbe nata una discussione per motivi futili. I due si sarebbero anche azzuffati, la donna avrebbe infine afferrato un coltello della cucina, colpendo l’uomo alla gamba sinistra. Sarebbe stato qualche passante a sentire le urla provenienti dall’abitazione, con immediato arrivo di una ambulanza del 118, dei carabinieri della stazione di Maracalagonis e di una pattuglia della Compagnia di Quartu, impegnata in quel momento in una operazione di prevenzione sul territorio disposta dal Comando di Quartu.

I soccorsi

Al loro arrivo l’uomo e la presunta accoltellatrice erano ancora in casa: Monni è stato subito soccorso, ricevendo le cure prima del trasferimento al Brotzu dove è arrivato in codice giallo. Il ferito è stato medicato e giudicato guaribile in 15 giorni di cure. Non corre insomma alcun pericolo di vita, la lama per fortuna non ha raggiunto vene o arterie importanti.

A Maracalagonis, i carabinieri hanno invece raccolto le dichiarazioni della donna che è stata solo denunciata con l'accusa di lesioni. Sulla vicenda i carabinieri hanno girato un dettagliato rapporto alla Procura della Repubblica in attesa di poter interrogare anche il ferito. (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA