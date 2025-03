Una donna abusata racconta il dramma 

Non una mosca è volata durante la testimonianza di una donna vittima di violenza, ieri mattina, nell'aula magna dell'Iti. L'occasione l'evento organizzato nella Giornata Internazionale della Donna dal comitato Lnd Sardegna e la delegazione Ogliastra col supporto del Tortolì Calcio. Inchiodati alle sedie gli studenti e le studentesse hanno ascoltato le parole di una donna coraggiosa che è riuscita a liberarsi grazie anche all'aiuto di un centro antiviolenza. «Amore non è possesso, ma libertà, ricordatelo. Difendete sempre un donna, aiutatela, potete fare la differenza, denunciate» ha detto loro.

«Non voltarti» era il titolo dell'iniziativa e di questo hanno parlato la presidente del Consiglio Mara Mascia, il consigliere regionale Salvatore Corrias, il vice questore Fabrizio Figliola. Un evento che ha legato sport e sociale moderato dalla giornalista Valentina Caruso in cui sono intervenuti il presidente Coni Sardegna Bruno Perra, il vice presidente nazionale Gianni Cadoni, Luca De Simoni responsabile dipartimento sociale Lnd, hanno parlato della crescita del calcio femminile, anche se ancora troppi sono i divari. «Non è una festa», ha rimarcato Loredana Rosa presidente dell'associazione Voltalacarta soffermandosi sul significato di questa giornata e snocciolando i numeri della disparità e della violenza di genere. In chiusura ha parlato Fabrizio D'Elia, consigliere federale Lnd Sardegna: «La nostra associazione – ha detto – cerca sempre di dare alle attività sportive anche un risvolto sociale. Questo evento voleva essere un momento di riflessione, uno stimolo che deve spingere a ciascuno di noi a come partecipare alla vita sociale attivamente per migliorare la nostra società».

