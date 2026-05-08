Una domu de janas per il Salone del libro Ecco l’editoria sarda al Lingotto di Torino 

Sarà come entrare in una domu de janas: l’ingresso allo stand della Regione Sardegna sarà un’esperienza immersiva per i visitatori, per i quali sarà visitare Montessu e S’incantu. Trentasette tra case editrici e marchi editoriali, due ospiti istituzionali, quarantotto appuntamenti distribuiti in cinque giornate: questi i numeri della partecipazione della Regione Sardegna alla XXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, uno degli eventi di maggior rilevanza a livello nazionale e internazionale per il mondo dell’editoria che si svolgerà negli spazi fieristici del Lingotto dal 14 al 18 maggio, presentati ieri mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso l’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Il tema

“Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’omonima opera di Elsa Morante del 1968 è il tema generale dell’evento di quest’anno, che suggerisce l’idea di porsi in ascolto delle nuove generazioni più che interpretarne il pensiero e il gusto. Su questo solco, la Sardegna si propone con “La volta dipinta di stelle”, ispirandosi a una delle novelle di Grazia Deledda, “L’anellino d’argento” contenuta nella raccolta “Il dono di Natale”, in grado di tenere insieme e sintetizzare il tema complessivo e i due focus specifici su cui è costruita la partecipazione della Regione: la ricorrenza del centesimo anniversario dal riconoscimento del premio Nobel a Grazia Deledda, avvenuto il 10 dicembre del 1926, e il riconoscimento delle Domus de janas come sessantunesimo sito italiano iscritto dall’Unesco nella lista del patrimonio mondale. «Andiamo a Torino con grande orgoglio» dichiara l’assessora regionale della Pubblica Istruzione e Cultura, Ilaria Portas. «Al Salone non portiamo solo libri, ma l’essenza stessa della nostra storia millenaria: la Sardegna come baricentro culturale del Mediterraneo, capace di trasformare il proprio passato in un'opportunità di sviluppo e conoscenza per il futuro».

Quarant’anni di Aes

L’Aes continua per questa edizione a essere un partner strategico per la riuscita dell’evento del quale, insieme all’assessorato, è coorganizzatrice, e che è attualmente la più longeva tra le associazioni regionali di editori. «Celebriamo quarant’anni di lavoro condiviso» dichiara la presidente Simonetta Castia. «Le nostre imprese producono cultura, generano occupazione e contribuiscono all’economia dell’isola».

Il programma

Molti gli autori e gli autrici che compongono il programma di questa edizione. Fra tante proposte, spiccano senz’altro Neria De Giovanni che alle 16.40 del giovedì presenterà “Grazia Deledda, Roma è la mia meta”, Nicola Castangia e Tonino Oppes che, alle 18 dello stesso giorno, presenteranno “Le case delle fate. L’incanto delle domus de janas. Un viaggio nella preistoria della Sardegna”, per Abbà. Alle 12.20 del giorno successivo, Gianmarco Murru e Giulio Pisano racconteranno l’esperienza “Luoghi letterari e la Sardegna”, alla sua quinta edizione, mentre alle 15.40 Giuseppina Marras, Sara Mameli, Gabriele Tanda e Giuseppa Tanda dialogheranno attorno a “La tradizione funeraria della Sardegna: le Domus de Janas”, incontro a cura del Cesim in cui si presenterà anche il primo numero di Aditus, rivista letteraria e divulgativa bilingue. Alle 16.15, la musica di Gavino Murgia chiude la sezione dedicata al sessantunesimo sito UNESCO d’Italia, e la narrativa torna protagonista con “Fernando o della malinconia dell’irreversibile” di Andrea Serra (Il Maestrale), seguito da Luciano Marrocu con “Cagliari. Storia di una città”. La giornata si chiude con “Anon” di Anoush Sargsyan, autrice armena pubblicata in Italia da Ischìre. Sabato alle 11.40 la giornata entra nel vivo della storia sociale con “Le donne di G.A. Sanna all’ombra di Montevecchio” (Carlo Delfino) di Laura Lanza, mentre alle 13.00 della domenica, il dialogo “Fu vera Grazia?” riunisce Annamaria Baldussi, Simonetta Castia, Vanna Fois e Giancarlo Porcu per un confronto sulla fortuna letteraria e editoriale della scrittrice nuorese. Spazio anche alla sperimentazione con un intervento a cura del Servizio Valorizzazione e Gestione del Patrimonio Culturale su “Sebina AI”, l’intelligenza artificiale delle biblioteche sarde che dialoga con gli utenti. E infine spazio al cinema in quello che è il Salone Off, con due proiezioni gratuite al Cinema Centrale di via Carlo Alberto incentrate sulla figura deleddiana. «Siamo la terza regione per numero di eventi» ha spiegato Simonetta Castia, «dopo il Piemonte e l’Umbria» a certificare la vivacità del tessuto culturale e editoriale isolano.Insomma, una volta piena di stelle non solo immaginata, ma pronta ad accogliere chi vorrà scoprire la nostra cultura e le nostre storie.

Salone Off

Appuntamenti previsti per portare un po’ di Sardegna anche fuori dal Lingotto dal 15 al 17 maggio 2026 con libri, incontri, visite guidate, concerti e teatro, tutti a ingresso gratuito: “Trame leggere”, la rassegna promossa dall’associazione dei sardi a Torino Antonio Gramsci nell’ambito del Salone del Libro Off che intreccia cultura sarda, memoria e attualità in diversi spazi cittadini. Tra gli ospiti spazio per uno dei casi editoriali dello scorso anno, Bibbiana Cau con il suo romanzo “La levatrice” (Nord) e Silvia Dorascenzi, vincitrice del Premio Gramsci 2025 con la raccolta poetica “Al cosmo domando” per Controluna.

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