Una domenica triste 

Sarà una domenica ammantata da una grande tristezza quella che si appresta a vivere il ciclismo sardo. Mercoledì scorso si è spenta Simona Cerquetti, che da tempo combatteva con una malattia difficile a battere. La 57enne farmacista di Carbonia non ce l’ha fatta e lascia il ricordo di tante gare nelle quali aveva dimostrato di essere una delle migliori Master sarde se non, per un certo periodo, la più forte. La sua ultima squadra è stata la Monteponi che la ricorderà nei prossimi giorni durante il Giro delle Miniere.

Oggi su strada si corre la 2ª Coppa Budoni (Master) ma il clou è nella mountain bike. Una classica, il 25° Trofeo Gentilis (organizzato a Guspini dall’Arkitano Mtb) assegna i titoli sardi di cross country.

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