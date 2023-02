Una domenica tra yoga e meditazione  

Una giornata dedicata alla meditazione e al dialogo esperenziale. L’appuntamento è per domenica nella località Is Meris a Capitana in via Degli Eucalipti 1, con il progetto di rigenerazione umana dal titolo “La doppia dimensione-pratica e dialogo” organizzato dall’associazione Cittadinanza Attiva Oikos e inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune. Il via alle 10 con la pratica corpo e mente a cura di Maria Bonaria Valdes e del team yoga, scoprendo il valore della loro proficua interrelazione. Sul finale ci sarà un momento di riflessione collettiva sul percorso intrapreso in rapporto ai luoghi e alle comunità a cura di Gianluca Medas e Carlo Crespellani.Per partecipare bisognerà indossare abbigliamento comodo e portare con sé un tappetino e un telo. Oggi alle 14,30 la bonifica della zona del Nuraghe Diana e di Is Mortorius. L’incontro è fissato in via Dei Tigli. Si attraverserà la Sp 17 dal sottopassaggio per arrivare a Is Mortorius. (g. da.)

