Una domenica tra urne, mare e musei 

Se è vero, come dicono gli esperti, che il meteo, dopo la pioggia di ieri, concede per 24 ore una tregua prima di riportare da domani anche in città temperature invernali, allora si può fare. Si può approfittare per un pranzo al Poetto, oppure per fare una passeggiata al parco di Terramaini o, ancora, un giro in bici a Molentargius, una visita al mercatino dell’antiquariato in piazza del Carmine. Perché questa domenica è anche un’occasione per alzare gli occhi dallo smartphone e buttarli su una città che va al voto (per eleggere il nuovo presidente della Regione) ma che ha anche tantissime proposte interessanti per chi intende trascorrere la giornata fuori casa. Il meteo: bel tempo con temperature sopra i 16 gradi. «Ventiquattr’ore di tregua, temperature in rialzo che permettono di trascorrere una domenica all’aria aperta», dice Carlo Spanu, tenente colonnello del servizio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. «Poi da lunedì le condizioni peggiorano: torneranno le piogge e le temperature scenderanno in maniera sensibile», aggiunge.

Cosa fare

E allora, chi vuole può pedalare all’interno del parco di Molentargius o visitare le Saline Conti Vecchi alla scoperta delle bellezze naturali oppure al Poetto dove i chioschi, come di consueto, saranno aperti già dall’ora della colazione. Volendo, però, si possono seguire i percorsi sacri delle chiese: le cripte del Santo Sepolcro e di Santa Restituta, l’area di archeologia urbana del museo Santa Eulalia, la Galleria dello Sperone all'interno del Bastione sono itinerari culturali imperdibili. Per veri sognatori, il viaggio emozionante attraverso il cosmo, per esplorare le meraviglie dell'universo che propone il Planetario dell’Unione Sarda. «Gli appuntamenti sono tantissimi». dice Pierluigi Mannino, presidente della commissione Attività produttive. «Una passeggiata al mare o per le vie del centro, poi un passaggio al seggio per fare il proprio dovere e partecipare così alle scelte determinanti per la comunità», aggiunge.

Colazione al museo

Forte è anche il richiamo di musei e mostre, perché al cinema meglio andar di sera. Fino a oggi, per esempio, si può visitare l’esposizione “I fratelli Melis” a Palazzo di Città, mentre la Galleria Siotto accoglie “Solo macerie” di Crisa, nome d’arte dell’artista cagliaritano Federico Carta. Al Lazzaretto un’antologica della pittrice Teresa Mereu, al Castello di San Michele la mostra “Bucolica Urbana”, al Ghetto invece c’è l’esposizione “Terra d’Acqua” del fotografo Cédric Dasesson. Chi non ha mai provato a fare colazione dentro un museo potrà farlo proprio oggi in quello che rappresenta un gioiello davvero unico in città, il Museo d'Arte Siamese “Stefano Cardu”, che ospita una straordinaria collezione di arte siamese. La Cittadella dei Musei, invece, ospita il prestigioso Museo Archeologico Nazionale, con i suoi antichi reperti che spaziano dalla Preistoria all’Alto Medioevo. All'interno del polo culturale sono visitabili anche la Pinacoteca Nazionale, e la Raccolta di cere anatomiche “Clemente Susini”. «I musei civici con le loro straordinarie collezioni, forti anche della costante affluenza di pubblico, continuano a proporre un ampio calendario di visite guidate, iniziative e di mostre, per scoprire la bellezza della città e il suo ricco patrimonio culturale e artistico», dice l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau.

I monumenti

Sui monumenti c’è l’imbarazzo della scelta: si va dalle preziose testimonianze di epoca romana della Grotta della Vipera e dell'Anfiteatro Romano, all'elegante salotto della Passeggiata Coperta, fino ai suggestivi percorsi della Galleria dello Sperone. Riaperta anche la Torre dell’Elefante. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA