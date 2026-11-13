I più forti mezzofondisti isolani si ritrovano domani al Trofeo Città dello Zafferano, a San Gavino Monreale. In palio sono i titoli regionali della 10 chilometri, assoluti, Under 23, 20 e 18. Gare dalle 9.30. Tra gli uomini vedremo Federico Ortu (Cus Cagliari) con Marco Ratto e Riccardo Spanu (Isolarun), Francesco Mei (Academy Olbia) e Manuel Cossu (Cus Cagliari). Sul fronte femminile il pronostico favorisce Elisa Spazzafumo (Elmas) su Claudia Pinna (Cus Cagliari), Maria Mei (Academy Olbia) e Lisa Orrù (Cagliari Marathon Club).

Sarà la velocista Dalia Kaddari la madrina della 25ª edizione del Trofeo Sant'Andria, che va in scena sempre domani in località Sae Mastio (dalle 10) a Orani con passaggio "obbligato" al museo Nivola. Sugli 8100 metri in gara Valerio Caredda (Atl. Selargius), Giannicola Mula (Gonone) e Maria Dos Santos (Am. Nuoro).

Oggi, invece, a Macomer, il Centro Sportivo Fiamma celebra il prestigioso traguardo del settantenario con una mostra nel Padiglione Filigosa-Ex Caserme Mura.

Grand Prix all'Ichnos

Dopo le 8 tappe del Grand Prix Giovanile è stata l'Ichnos Sassari ad aggiudicarsi la rassegna giovanile su pista. Il sodalizio Sassarese ha preceduto la Libertas Campidano Selargius nella classifica combinata e in quella maschile e l'Olympia Villacidro nella femminile.

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