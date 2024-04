Una domenica per i giovani all’insegna dello sport 

Il parco Is Olias si appresta a ospitare la terza edizione di "Capoterra per i giovani", una giornata dedicata allo sport, all'amicizia e al divertimento. La manifestazione, in programma per sabato dalle 9, coinvolgerà centinaia di giovani che avranno l'opportunità di partecipare a serie di attività grazie alla collaborazione di società sportive e associazioni locali. «Un’iniziativa - spiega Silvia Cabras, presidente della commissione Politiche sociali - nata con l'obiettivo di promuovere uno spirito di aggregazione, inclusione, coesione e allegria tra i giovani e le loro famiglie. Nessuna barriera o differenza; musica, sport e attività creative saranno sinonimo di condivisione e unione». I giovani avranno l'opportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive grazie alle società che offriranno sessioni di calcio, taekwondo, rugby, danza, hockey e molte altre ancora. Saranno organizzati giochi a cura dei gruppi scout e del gruppo oratoriale Pueri Cantores, oltre a intrattenimenti a firma Fit Latin e SummerCre. Il sindaco Beniamino Garau sorride. «Un evento per regalare spensieratezza a famiglie e ragazzi. Il pranzo conviviale offerto dalle associazioni sarà un momento per stare insieme ai miei concittadini mi darà modo di condividere con loro pensieri e stati d’animo».

