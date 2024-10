Una domenica fra storia e passato 

La domenica della storia. È la nuova iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalla Fondazione Oristano attraverso l’Archivio storico e il Centro di documentazione sulla Sartiglia per la promozione della storia cittadina. Domenica dalle 10.30 alle 12.30, le ragazze del servizio civile della Fondazione proporranno 5 tappe nel centro storico. «Sarà l’occasione per raccontare alcuni degli eventi più famosi e curiosi che hanno caratterizzato la storia di Oristano – spiega l’assessore alla Cultura Luca Faedda – Dal racconto della peste del 1652, allo straripamento del Tirso del 1860, alle incursioni e ai saccheggi dei turchi lungo le nostre coste, alla storia delle antiche mura e della Porta Mari. Gli spunti forniti dalle carte del nostro archivio storico sono molteplici e tutti molto interessanti». L’appuntamento è per domenica alle 10.30 al Centro di documentazione della Sartiglia in via Eleonora 15 (biglietto 3 euro). Per informazioni e iscrizioni si può contattare la mail organizzazione@sartiglia.info e ilnumero di telefono 0783030333. ( m.g. )

