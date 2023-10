Una domenica di mobilitazione contro l’abbandono di rifiuti 

Una giornata di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente rivolta a tutti i residenti si svolgerà domenica 29 ottobre a Dolianova su iniziativa del Comune e con il coinvolgimento di tutte le associazioni locali. «Vogliamo richiamare l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti», dice l’assessore al Decoro urbano Anna Rita Agus: «Un fenomeno in crescita anche da noi nonostante la presenza di un ecocentro comunale efficiente dove poter smaltire ogni tipo di rifiuto. Non riusciamo a capire perché si continui a buttare la spazzatura in campagna».

L’obiettivo dell’iniziativa è rendere più bello e vivibile il paese rimediando al degrado in cui si trovano alcune zone periferiche. «Negli ultimi tempi – prosegue Agus – abbiamo dovuto rimuovere cumuli di rifiuti anche in alcune aree del centro urbano. Le ultime segnalazioni, tre giorni fa, a Su Tiriaxu (lungo la strada per le sorgenti di San Giorgio) e davanti al cimitero di San Biagio. È inaccettabile: l’abbandono di rifiuti rappresenta un costo per le casse comunali. Con l’iniziativa del 29 ottobre vogliamo dare un segnale forte per far capire a tutti l’importanza di tenere i luoghi puliti e vivibili».

Insieme agli amministratori comunali ci saranno decine di volontari armati di ramazza e sacchetti per i rifiuti. Ritrovo alle 9,30 in Piazza Brigata Sassari per poi recarsi, divisi per squadre, a ripulire alcune aree.

