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L’appuntamento.
24 ottobre 2026 alle 00:45

Una domenica di gioco al parco dell’Ex Vetreria 

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Il Parco ex Vetreria diventa uno spazio di gioco, incontro e creatività con la giornata finale di “Pirri Senza Frontiere – Giochi urbani di cartone”, il progetto dedicato all’inclusione sociale e al riciclo artistico promosso dall’associazione Donne in Bici e Micromobilità Asd Aps e finanziato dall’Assessorato alla Cultura del Comune. L’appuntamento è per domani, con attività dalle 10 alle 14 e ingresso gratuito.

Al parco i partecipanti si cimenteranno in sfide cooperative a squadre, mettendosi alla prova con oltre trenta giochi realizzati in cartone: dal tris al flipper, da “Forza 4” a biliardini e labirinti, fino a percorsi a caselle nei quali ci si muove come pedine. A costruirli sono stati bambini, anziani, adulti e persone con disabilità, che dalla scorsa primavera hanno lavorato fianco a fianco in decine di laboratori, ciascuno secondo le proprie capacità.

Il programma

L’allestimento del parco si ispira ai principi dell’urbanismo tattico, che propone di ripensare il modo di vivere la città attraverso interventi partecipati e a basso costo. Domani l’accoglienza e le registrazioni inizieranno alle 9.30. Alle 10 sarà la volta di “Kamishibai: storie in valigia”, con Marta Gessa e Il Crogiuolo: il teatro di carta di origine giapponese in cui il racconto è accompagnato da tavole illustrate. Dalle 10.30 inizieranno le sfide con i giochi di cartone, poi le corse dei serpentoni e degli scatoloni, due gare a squadre in cui ci si muove lungo un percorso utilizzando strutture di cartone. Alle 13 le premiazioni. La chiusura è prevista alle 14. La giornata prevede anche il contest “Crea il tuo Scatolino”: per partecipare occorre realizzare una copia in cartone della mascotte del progetto e portarla al Parco per l’evento. In palio una bicicletta rosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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