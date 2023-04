una domenica di corsa 

I nomi migliori, almeno in campo maschile, non erano però nelle due gare Uisp ma in quella Fidal, la 16ª Marcialonga Guspinese-Memorila Alberto Pellegrini, che ha celebrato i cinquant’anni dell’Atletica Guspini con il suo tracciato cittadino di 9,2 chilometri.

Sono stati più veloci (e più numerosi, quasi 200) a Sassari, dove il triatleta cagliaritano Fabio Tramonte si è imposto in 35”30, praticamente in volata su Gianfranco Rosso (M50, Runfast, a 3”), con Fabrizio Baralla (M45, Tri Team Sassari) a 16”. La sangavinese Cinzia Meloni (Wlf Team Sport Italia) ha bissato il successo di Samassi in 38’44”, staccando di 17” Veronica Pala (F35, Ichnos). Terza l’altra triatleta Dolores Lai (Tt Sassari), su Elena Fratus (F45, Atl. Porto Torres) e Annalisa Gaspa (F60, Atleticamente).

La pioggia ha un po’ guastato la festa dei 150 agonisti di Vivicittà, a Cagliari e, probabilmente, anche di più per i non agonisti della passeggiata di 5 km (appena 50), ma non ha influenzato più di tanto il risultato sportivo. Il diciannovenne Valerio Caredda (GS Ogliastra), secondo un anno fa, si è imposto sui 10 km in 35’42”, davanti ad Alberto Sulis (M40, Blue Tribune, 36’15”) e al 23enne Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro, 36’40”). Tra le donne, la F40 Enrica Pintor (Isolarun) ha chiuso in 43’34” davanti ad Annalisa Abbinante (F40, Cagliari Marathon Club, 45’40”) e Viviana Fanari (Runners Cagliari, 46’18”).

La pioggia ha un po’ guastato la festa dei 150 agonisti di Vivicittà, a Cagliari e, probabilmente, anche di più per i non agonisti della passeggiata di 5 km (appena 50), ma non ha influenzato più di tanto il risultato sportivo. Il diciannovenne Valerio Caredda (GS Ogliastra), secondo un anno fa, si è imposto sui 10 km in 35’42”, davanti ad Alberto Sulis (M40, Blue Tribune, 36’15”) e al 23enne Pierfrancesco Aru (Olympia Villacidro, 36’40”). Tra le donne, la F40 Enrica Pintor (Isolarun) ha chiuso in 43’34” davanti ad Annalisa Abbinante (F40, Cagliari Marathon Club, 45’40”) e Viviana Fanari (Runners Cagliari, 46’18”).

Vivicittà Sassari

Sono stati più veloci (e più numerosi, quasi 200) a Sassari, dove il triatleta cagliaritano Fabio Tramonte si è imposto in 35”30, praticamente in volata su Gianfranco Rosso (M50, Runfast, a 3”), con Fabrizio Baralla (M45, Tri Team Sassari) a 16”. La sangavinese Cinzia Meloni (Wlf Team Sport Italia) ha bissato il successo di Samassi in 38’44”, staccando di 17” Veronica Pala (F35, Ichnos). Terza l’altra triatleta Dolores Lai (Tt Sassari), su Elena Fratus (F45, Atl. Porto Torres) e Annalisa Gaspa (F60, Atleticamente).

Guspini fa 50

I nomi migliori, almeno in campo maschile, non erano però nelle due gare Uisp ma in quella Fidal, la 16ª Marcialonga Guspinese-Memorila Alberto Pellegrini, che ha celebrato i cinquant’anni dell’Atletica Guspini con il suo tracciato cittadino di 9,2 chilometri.

Si è imposto, tra i 115 complessivi al traguardo, il venticinquenne olbiese Francesco Mei (il più grande dei fratelli dell’Academy Olbia) che ha preceduto Gabriele Motzo (Isolarun), negandogli il bis dopo la Marcialonga del Carciofo. A completare il podio il sangavinese Francesco Dejas (M35, Podistica), quarto Giuseppe Mura (M35, Lib. Campidano), quinto il master 40 Francesco Pinna, in rappresentanza della società di casa, organizzatrice della gara. Nota di merito per il Master 50 Alviero Atzeni (Cagliari Marathon), buon settimo, e per Pietro Uras, M65, 16° assoluto con la maglia dell’Atletica 4 Mori.

Tre “signore” della corsa sul podio femminile: ha vinto Laura Secci (F45, Edpardo Sanna Elmas) sulla triatleta Daniela Ennas (F45, Pod. San Gavino) e sull’ex primatista sarda della maratona, Marinella Curreli (F55, Atletica Uta). ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata