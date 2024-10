Una domenica dedicata alla panada 

Quella di oggi sarà una domenica all’insegna della cucina tradizionale ad Assemini, con l’edizione 2024 di “Panad’arte: is saboris de bidda nosta” organizzata dall’associazione Sant’Andrea e dal Comune. Dalle 10 alle 13, in piazza Sant’Andrea, si susseguiranno il laboratorio e la dimostrazione della preparazione della panada, la sua cottura nel forno a legna e la degustazione delle due varianti tipiche con agnello e anguille. Dalle 16 in poi si potrà assistere dalle dimostrazioni pratiche dei ceramisti, per poi poter riassaporare il piatto intorno alle 19. La serata verrà chiusa e animata dallo spettacolo musicale del gruppo “Arkeos”. Sarà inoltre possibile visitare la casa museo di Bruno Atzeni in via Carmine 146.

La ricetta è presumibilmente risalente alla dominazione spagnola: farina di semola e “00”, strutto, acqua tiepida e un pizzico di sale sono gli ingredienti che consentono la preparazione della pasta violada , la quale farà da involucro alla tipica panada asseminesa. Lo strutto rende elastico su croxiu , consentendo la chiusura ermetica tra base e coperchio con su curdoni o s’oru . Al suo interno troveremo un ripieno di anguille o agnello generalmente accompagnati con patate o piselli, il tutto insaporito con pomodori secchi, prezzemolo e aglio.

«Festeggiare il nostro piatto tradizionale, sentirne il profumo e assaporarne il gusto nella bellissima piazza di Sant’Andrea – commenta il sindaco Mario Puddu – è un’esperienza suggestiva». Il presidente dell’associazione Sant’Andrea, Candido Mameli, ringrazia il Comune, «le protezioni civili, i collaboratori e tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione». (sa. sa.)

