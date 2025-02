Una domenica con cross lanci e indoor 

Mentre continuano i campionati italiani delle varie categorie (nel weekend Emanuele Barra sarà impegnato a Padova nell’esathlon Allievi ai “tricolori” di prove multiple Indoor), a Iglesias si disputa domani la settima prova della stagione sarda al coperto. Nell’impianto di Ceramica le prime gare (il lungo femminile e i 60 Ragazze) sono in programma alle 11.

Sempre domani, allo Stadio dei Pini-Tonino Siddi di Sassari, seconda prova dei campionati regionali di lanci (Giovanili e Assoluti), con inizio alle 10. In gara le categorie da Allievi in su, con prove extra per Cadetti.

Corsa campestre

Non tutti gli atleti sardi potranno invece essere presenti al “Cross di San Giovanni dei Fiori”, quarta tappa del Festival regionale allestita dai Runners Oristano, con partenza della prima gara alle 10. A Colorina (Sondrio) domani si assegnano i titoli italiani Master ma sono pochi i sardi in gara. Per gli altri c’è la gara oristanese, in cui saranno in palio i titoli sardi individuali Promesse/Seniores (“lungo” di 10 e 8 km), Allievi (maschile 5 km, femminile 4) e Cadetti (3 e 2 km) e Societari Ragazzi.

