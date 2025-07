Una domenica ai musei (gratis) 

Come ogni prima domenica del mese e come in tutti i musei statali anche domani sarà gratuito l’ingresso ai Musei nazionali cittadini che quest’anno compiono 225 anni dalla fondazione. Dalle 8,45 alle 19,45 si potranno visitare le collezioni del Museo archeologico e della Pinacoteca nazionale. Contengono manufatti che raccontano la storia della Sardegna e delle sue relazioni con l’Europa e con i paesi che si affacciano al Mediterraneo negli ultimi 8000 anni. «Frequentare i musei deve diventare consuetudine perché sono la casa comune dei nativi ma pure di quanti sono venuti da lontano e sono diventati sardi», spiega Maria Antonietta Mongiu, archeologa e componente del Cda.

“Musei casa comune”

A questo fine, inizia a prendere corpo con il Progetto “I Musei nazionali di Cagliari, casa comune” l’accordo tra Musei e Corpo consolare della Sardegna, costituitosi nel 1995, che vede operativi 24 consolati. Le sedi consolari si sono moltiplicate per l’accresciuta presenza di cittadini di altri paesi e continenti; per il progredire dei processi di integrazione europea; per l’impatto anche nella nostra regione dalle migrazioni internazionali. I consolati, uffici di rappresentanza di uno Stato estero, sono coordinati da consoli onorari che svolgono le attività, al servizio delle comunità straniere, a titolo gratuito. La popolazione straniera residente in Sardegna ammonta a 52.041 presenze, pari al 3,3% della popolazione residente nell’isola. Quella più numerosa proviene dalla Romania, con 11.112 residenti (21.4% degli stranieri residenti nell’isola); seguita da Senegal, 4223 censiti (8,1%); Marocco, 3.883 censiti (7,8%); Repubblica popolare cinese (6,24%); Ucraina (6,06%); Filippine (3,9%) e Nigeria (3,57%) e così via.

Anche domani i Musei nazionali propongono, in collaborazione con l’associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari, l’iniziativa “Approfondimenti tematici” nella quale saranno illustrate singole opere o sezioni delle collezioni permanenti.

Le presentazioni

Si inizia alle 10 con Maria Antonietta Mongiu, che presenterà le collezioni esposte nel piano terra del Museo archeologico. A seguire Franco Masala, storico dell’arte e presidente dell’Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari Amici dei Musei nazionali di Cagliari e Marco Antonio Scanu storico dell’arte e componente del direttivo dell’Associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari presentano la Pinacoteca.

La prima delegazione composta da sardi/e di origine ungherese sarà accompagnata da Gabor Pinna, Decano del Corpo Consolare della Sardegna e Console di Ungheria dal 2010, che, come altre volte, illustrerà l’opera di Giovanni Nonnis.

Nella biglietteria, oltre a ritirare il biglietto gratuito, si può acquistare una Card dal costo di 36 euro che consente l’accesso per un anno alle collezioni dei Musei e a tutti gli eventi programmati dagli stessi.

