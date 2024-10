Una distesa di rifiuti In via Colombo ora regna il degrado 

Una distesa di rifiuti abbandonati domina il tratto tra via Marco Polo e via Cristoforo Colombo, nel rione di Sa Terra Mala. Vecchie sedie, tavole in legno, sacchetti e contenitori di vari formati in plastica, bottigliette, lattine, carta, cartone, mascherine, solette per calzature, giochi e bambole, cassette per alimenti in plastica, peluche, teloni, scarpe, rasoi usa e getta, sigarette elettroniche, barattoli in vetro, copertoni, disegni, bombolette spray e biancheria da letto sono comparsi di recente attorno ai due contenitori per gli indumenti usati. Non è la prima volta che succede, non solo in via Colombo, ma anche in altre zone della città, persino più centrali. Una piaga senza fine, che crea un irreparabile effetto domino. Sono costanti le segnalazioni da parte di cittadini stanchi della sporcizia lasciata attorno a questi contenitori, o ancora dalla malsana abitudine da parte di alcuni concittadini di gettare all'interno dei box per gli indumenti - che riportano la scritta: “Solo sacchi chiusi. Si prega di non introdurre rifiuti” e utilizzo consentito solo per “abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, cinture, borse e scarpe in buono stato” - rifiuti di ogni altro tipo. (g. pit.)

