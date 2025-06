Una distesa di ragnatele su Punta La Marmora 

È un Gennargentu dalle mille sfaccettature ambientali, quello che si sta mostrando ai visitatori alle porte dell’estate, fra decine di segnalazioni sui social che documentano delle vaste distese di ragnatele lungo le alture a ridosso di Punta La Marmora.

Numerose le foto che scorrono in rete, fra appassionati di trekking e bikerks che si interrogano sul fenomeno, generando un ampio dibattito in cui si rincorrono varie tesi su un evento, raro, ma comunque non nuovo agli allevatori che lo ricordano in altre annate piovose. Si aggiungono le rassicurazioni degli esperti, come Roberto Mannu, ricercatore ed entomologo dell’università di Sassari: «Le immagini - precisa l’esperto - sembrano non indicare una situazione preoccupante bensì un fenomeno che è stato già osservato in altre zone di Italia determinato da alcune specie di ragni». Da qui il parallelismo di Mannu, con altre casistiche fra la Penisola e altre zone del mondo: «La presenza di distese di ragnatele a terra è un fenomeno che è stato recentemente osservato in alcune zone dell'Emilia-Romagna, nonché in Australia, a seguito di alluvioni o forti precipitazioni». Con l’accento a quello che sarebbe un vero e proprio meccanismo di difesa e protezione. (g. i. o.)

