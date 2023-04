«Una disgrazia fatale per Peppino Mele» 

L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Efisio Mele, 54 anni, stava eseguendo alcuni lavori nel terreno di sua proprietà, con l’escavatore stava spostando dei grossi massi per realizzare un muro perimetrale. Secondo quanto riferito ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza, il figlio avrebbe chiesto al padre di spostarsi e di non stare nelle vicinanze del mezzo in movimento perché era piuttosto pericoloso. Poi non è chiaro cosa sia accaduto, presumibilmente la benna della ruspa ha urtato Peppino Mele che è finito contro un grosso masso. Nonostante i soccorsi immediati, per l’anziano allevatore non c’è stato nulla da fare.

I nastri bianco e rossi nei terreni in località Corrudos a s’Arenarzu sono ancora là a testimoniare l’incidente di venerdì sera. In quell’azienda Peppino Mele, allevatore 83 anni, è stato colpito e ucciso dalla benna dell'escavatore guidato dal figlio Efisio. Una doppia tragedia che ha scosso tutta la comunità di Ghilarza e che potrebbe avere anche strascichi giudiziari. Sono in corso gli accertamenti, domani sul corpo dell’anziano sarà effettuata l’autopsia e intanto la procura di Oristano ha aperto un fascicolo, un atto dovuto.

I nastri bianco e rossi nei terreni in località Corrudos a s’Arenarzu sono ancora là a testimoniare l’incidente di venerdì sera. In quell’azienda Peppino Mele, allevatore 83 anni, è stato colpito e ucciso dalla benna dell'escavatore guidato dal figlio Efisio. Una doppia tragedia che ha scosso tutta la comunità di Ghilarza e che potrebbe avere anche strascichi giudiziari. Sono in corso gli accertamenti, domani sul corpo dell’anziano sarà effettuata l’autopsia e intanto la procura di Oristano ha aperto un fascicolo, un atto dovuto.

La tragedia

L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Efisio Mele, 54 anni, stava eseguendo alcuni lavori nel terreno di sua proprietà, con l’escavatore stava spostando dei grossi massi per realizzare un muro perimetrale. Secondo quanto riferito ai carabinieri della Compagnia di Ghilarza, il figlio avrebbe chiesto al padre di spostarsi e di non stare nelle vicinanze del mezzo in movimento perché era piuttosto pericoloso. Poi non è chiaro cosa sia accaduto, presumibilmente la benna della ruspa ha urtato Peppino Mele che è finito contro un grosso masso. Nonostante i soccorsi immediati, per l’anziano allevatore non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente, hanno sentito a lungo il figlio Efisio e adesso si attendono gli esiti di ulteriori accertamenti, domani sarà effettuata l’autopsia. Il magistrato dovrà poi verificare se c’è stata un’eventuale condotta colposa di chi era alla guida del mezzo, poi alla luce dei risultati si potrà delineare meglio il quadro. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. Anche gli ispettori dello Spresal della Asl hanno avviato verifiche ed effettuato un sopralluogo nel terreno.

La commozione

Profondo dolore e tanta solidarietà nei confronti di una famiglia non certamente baciata dalla buona sorte. Sono questi i sentimenti diffusi nella comunità ghilarzese, dopo la tragica morte di Peppino Mele. La giornata di venerdì non è stata semplice per i tanti parenti, amici e cittadini che conoscevano bene la famiglia Mele. Tutte persone votate al lavoro in campagna, che non si sono mai risparmiate ed arrese neppure dopo aver subito tante avversità. Prima la morte di Davide, uno dei cinque figli di Peppino, deceduto a causa di una grave malattia; poi la scomparsa prematura della moglie di Efisio, che adesso si ritrova a piangere anche il padre. Venerdì sera non riusciva a darsi pace per essere stato la causa involontaria della tragica fine del babbo. Nell’abitazione della famiglia è un continuo viavai di persone che vogliono portare solidarietà ed affetto alla moglie Anna e agli altri figli Luca, Stefano e Mauro. Tra i primi a cercare di confortare i familiari è arrivato anche il parroco padre Paolo Contini. «Ho voluto portare vicinanza ad una famiglia che da tempo sta portando sulle proprie spalle il peso di un dolore importante. Durante tutta la Settimana Santa pregheremo per loro». Peppino Mele era un uomo di campagna, che badava al suo lavoro ma era sempre attento anche ai problemi del mondo agricolo e pastorale. In quest’ottica, nel 1995, si mise a disposizione per una candidatura alle elezioni comunali nella lista “Lavoro e Solidarietà” guidata da Gianfranco Pinna. Ancora non è stata fissata la data del funerale, si attende la conclusione degli accertamenti della magistratura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata