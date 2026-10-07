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Baunei.
08 ottobre 2026 alle 00:27

Una discesa virtuale nella voragine di Golgo 

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La possibilità di effettuare una discesa virtuale sul fondo de “Su Sterru”, la famosa voragine profonda 300 metri che si apre nell’Altopiano di Golgo, nell’entroterra montano di Baunei, è la principale attrazione dell’evento “Alla scoperta di Baunei”, che da ieri e fino alle 20 di stasera si tiene nel Centro di Documentazione di Via Orientale Sarda. L’apertura al pubblico della struttura, gestita dalla Cooperativa Schemalibero e sede del CEAS - Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità - di Baunei, rientra nella manifestazione “Ceas Aperti” che prevede la possibilità di visitare tutti i centri operativi in Sardegna.

La discesa virtuale dentro “Su Sterru” potrà essere vissuta al primo piano della struttura grazie a un visore di ultima generazione che risponde in tempo reale alle variazioni di posizione dello “speleologo virtuale” seduto su una sorta di altalena. Sempre al primo piano potrà essere visitata la sala museo dedicata ai minerali e potranno essere ammirati da vicino anche alcuni animali imbalsamati tipici del Supramonte calcareo baunese.

All’apertura del Ceas, ieri e oggi, seguirà a Baunei, sabato, la seconda edizione del Festival del Supramonte con una serata all’insegna della musica, dalle 21, in Piazza Bingiggedda.

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