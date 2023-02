Una discarica  vicino al parco dei bambini 

A pochi metri di distanza bambini e bambine giocano nel prato verde e sui giochi installati meno di un mese fa, quando il parco di via Tortolì è stato inaugurato.

Più avanti, però, in quello spazio che dovrà un giorno ospitare la scuola dell’infanzia giacciono scarti di materiale edile, calcinacci e le vecchie lampade dei lampioni pubblici.

Un altro angolo della città, trasformato in una discarica a cielo aperto. L’ennesima nel territorio quartuccese. Poco più avanti, infatti, a lato di una strada sterrata, poco lontano dall’ecocentro, sono stati abbandonati anche un vecchio televisore e un mobile di legno.

Per non parlare dei sacchi neri, con rifiuti domestici, che sembra vengano lanciati dalle auto in corsa sia sul rio Is Cungiaus che attraversa la città sia nelle strade che portano alla borgata di Sant’Isidoro, da sempre meta preferita di chi scegli di abbandonare in maniera illecita i rifiuti.