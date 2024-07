Una discarica sul lungo Temo 

Le difficoltà legate alla pulizia, al decoro urbano, ma soprattutto alla lotta alle discariche abusive, che si accentuano in maniera esponenziale durante la stagione estiva, stanno impegnando l’amministrazione comunale guidata da Alfonso Marras. «In queste prime settimane di mandato – afferma il vicesindaco, Federico Ledda - sono state messe in campo azioni di pulizia straordinaria della città e delle campagne, per mantenere fede al primo impegno assunto dopo le elezioni. Il sindaco ha chiesto puntualità e precisione dei servizi di spazzamento e diserbo».

La spazzatura

E le sorprese spiacevoli non mancano. «Durante l’intervento sul lungo Temo, al quale ho personalmente partecipato - denuncia Ledda - abbiamo recuperato una quantità imbarazzante di rifiuti tra cui 247 lattine di birra, un condizionatore, borse, scarpe e pezzi di imbarcazioni, tutti oggetti abbandonati. Una situazione vergognosa se si tiene conto che questi gesti incivili sono messi in atto in tante zone». Da qui la necessità di potenziare l’attività di controllo e sanzionamento che stando alle numerose ingiunzioni di pagamento sta procedendo sempre con maggiore attenzione, nell’ambito dell’abbandono dei rifiuti domestici nei cestini stradali. «Oltre all’intervento sul lungo Temo – assicura Ledda- sarà incrementato il servizio di spazzamento con l’inserimento di turni e netturbini per intervenire in maniera più puntuale nel centro storico. Iniziata anche la pulizia profonda delle piazze e saranno organizzati altri interventi in diverse zone». Prevista una più energica azione di controllo delle campagne a cura di vigili urbani e della compagnia barracellare.

